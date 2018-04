später lesen Gaza/Tel Aviv Gewaltausbruch im Gazastreifen erwartet Teilen

Bei neuen palästinensischen Protesten wird heute ein weiterer Gewaltausbruch befürchtet. Palästinenser im Gazastreifen wollen an der Grenze zu Israel Tausende von Autoreifen verbrennen, um eine "Rauchwand" zu erzeugen. Israel warnt vor schweren Umweltschäden. Außerdem wollen Aktivisten große Blendspiegel einsetzen, um israelischen Scharfschützen die Sicht zu erschweren. Beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 waren am Karfreitag insgesamt 19 Palästinenser getötet worden. Ein weiterer Palästinenser starb an Verletzungen, die er am Karfreitag erlitten hatte. Israelische Soldaten schossen nach Armeeangaben gezielt auf palästinensische Rädelsführer. Die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.