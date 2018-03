"Flüchtlingskrise hat Gesellschaft gespalten"

Merkel sagte am Mittwoch im Bundestag, die Debatte habe das Land bis heute gespalten. Der Ton sei rauer geworden. Obwohl es Deutschland wirtschaftlich so gut gehe wie noch nie seit der Wiedervereinigung, bewege viele Menschen, wie gut der Rechtsstaat funktioniere.

Die Gesellschaft sei so sehr polarisiert, dass ein so banaler Satz wie "Wir schaffen das", den sie zuvor schon häufig gesagt habe, im Herbst 2015 zum Kristallisationspunkt der Debatte geworden sei, sagte die CDU-Politikerin. Diese Verunsicherung hätten auch die Koalitionsparteien bei der Bundestagswahl im September 2017 zu spüren bekommen. Die längste Regierungsbildung in der Bundesrepublik sei ein Zeichen dafür.

Daher hätten sich CDU, CSU und SPD in den Koalitionsverhandlungen immer wieder die Frage gestellt, was die richtige Antwort auf diese Situation sei. Klar sei, dass die Vorzeichen der Flüchtlingskrise völlig unterschätzt worden seien. Man habe nur halbherzig auf diese Anzeichen reagiert.

Hier sind weitere Aussagen aus Merkels Regierungserklärung:

Deutschland werde Schutzsuchende auch weiterhin aufnehmen. Jene Menschen, die keinen Anspruch darauf hätten, müssten das Land wieder verlassen. Wer den Aufenthaltsstatus habe, müsse integriert werden.



Mit Blick auf Syrien kritisierte Merkel Russland und die Türkei. Die Bundesregierung verurteile die Angriffe in Ost-Ghuta "auf das Schärfste", sagte sie und nannte "das Regime von Assad, aber auch Russland, das dem zusieht". Auch was im syrischen Afrin passiere, sei trotz der Sicherheitsinteressen der Türkei inakzeptabel. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste", sagte Merkel.



Zum Thema Kinderarmut sagte Merkel: "Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland ist eine Schande, und wir müssen sie mit aller Kraft bekämpfen."

(oko)