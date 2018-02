später lesen Straßburg Europaparlament will Nutzen der Sommerzeit prüfen Teilen

Das EU-Parlament macht Druck im Streit um die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit. Die Abgeordneten forderten die EU-Kommission dazu auf, Vor- und Nachteile der Zeitumstellung genau unter die Lupe zu nehmen und die Regelung gegebenenfalls abzuschaffen. Ein entsprechender Antrag bekam eine deutliche Mehrheit. "Jetzt muss die Kommission endlich reagieren", teilte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber mit. Seit 1980 gibt es die Sommerzeit in Deutschland, seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.