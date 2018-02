später lesen Düsseldorf EU-Kommissarin für Sammelklagen gegen Konzerne Teilen

Twittern







EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich im Zusammenhang mit dem Dieselskandal für die Einführung von Sammelklagen in Europa ausgesprochen. Dies sei durchaus möglich, sagte Vestager unserer Redaktion. "Ich meine, es liegt doch auf der Hand, dass Sie als einzelner geschädigter Verbraucher einigermaßen machtlos gegenüber gigantischen Konzernen sind", sagte die Kommissarin. "Wie sollen die Leute verstehen, dass ein VW-Kunde in den USA eine Entschädigung bekommt, in der EU aber leer ausgeht?"