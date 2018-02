später lesen Mönchengladbach Eltern sollen sechs Wochen altes Baby getötet haben Teilen

Nach dem gewaltsamen Tod eines sechs Wochen alten Babys in Mönchengladbach hat die Polizei die Mutter (30) und den Vater (29) des Kindes festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, starb das Kind durch stumpfe Gewalteinwirkung. Die Eltern hatten am Donnerstagmorgen den Notarzt gerufen, der Hinweise auf Gewalteinwirkung fand. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht; eine Mordkommission ermittelt. Eine Haftrichterin erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Eltern haben inzwischen ausgesagt. Fragen zu den Hintergründen, der genauen Todesursache und dazu, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wollen die Ermittler frühestens heute beantworten.