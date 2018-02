Ein Journalist, der selten ein Blatt vor den Mund nimmt

Ein Blatt vor den Mund zu nehmen, das ist ohnehin nicht Sache des 44-Jährigen, der als Sohn türkischer Gastarbeiter in Flörsheim am Main geboren wird, in Berlin Politikwissenschaft studiert und seine journalistische Karriere bei der linken Wochenzeitung "Jungle World" beginnt, einem Ableger der "Jungen Welt", dem einstigen Zentralorgan der DDR-Jugendorganisation FDJ.

Noch heute ist Yücel Herausgeber der "Jungle World", doch sein Weg führt ihn damals zunächst weiter zur "taz" in Berlin, wo er durch scharfe satirische Kolumnen von sich reden macht, die ihm unter anderem eine Missbilligung des Deutschen Presserates einbringen. Über den Geburtenrückgang schreibt Yücel einmal: "Eine Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid, penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune auffällt; eine Nation, die Dutzende Ausdrücke für das Wort 'meckern' kennt, für alles Erotische sich aber anderer Leute Wörter borgen muss, weil die eigene Sprache nur verklemmtes, grobes oder klinisches Vokabular zu bieten hat, diese freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden." Damit wird Yücel, inzwischen Träger zahlreicher Journalistenpreise, zur Hassfigur der Rechten. Entsprechend hält sich die Begeisterung bei der AfD über seine Freilassung in engen Grenzen.

Weniger Spaß versteht nur der Machtapparat des türkischen Präsidenten Erdogan - schon gar nicht bei dem Witz, mit dem Yücel in der "Welt", für die er seit 2015 arbeitet, das Verhältnis des türkischen Staates zu den Kurden illustriert: Ein Türke und ein Kurde werden zum Tode verurteilt. Was sein letzter Wunsch sei, wird der Kurde gefragt. Der überlegt kurz und sagt dann: "Bevor ich aus dieser Welt scheide, möchte ich noch einmal meine Mutter sehen." Dann darf der Türke seinen letzten Wunsch äußern. Ohne zu zögern antwortet er: "Der Kurde soll seine Mutter nicht sehen." Damit habe Yücel Hass und Feindschaft gesät, heißt es im Gerichtsprotokoll.

Ihm sei bewusst gewesen, welchen Preis man in der Türkei schon immer für würdevollen Journalismus habe bezahlen müssen, schreibt Yücel einmal aus der Haft. Er werde aber "dieses Gefängnis nicht durch eine Hintertür verlassen, sondern durch jene Vordertür, durch die ich es betreten habe". Nach einem Jahr ist es gestern soweit gewesen.

Martin Bewerunge