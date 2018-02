später lesen Mit Verlaub! Die furchtbar gläubigen Augen neulich bei André Poggenburgs Hetzrede. Teilen

Was für eine niederschmetternde Antwort! Der 104 Jahre alte österreichische Jude Max Feingold, der vier KZ überlebt hat, wurde vor Kurzem im "Stern"-Interview zum allgegenwärtigen Antisemitismus gefragt: "Wie haben Sie es geschafft, den Glauben an die Menschheit nie zu verlieren?" Daraufhin Feingold: "Weil ich einen solchen nie hatte. Die Menschheit ist imstande, so etwas jederzeit wieder zu machen."