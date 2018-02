Deutlicher Abbau von Polizeistellen an Bahnhöfen

339. "Der Abbau der Polizeistellen an Bahnhöfen ist unverantwortlich", sagte der Grünen-Verkehrsexperte Matthias Gastel. Die Sicherheit von Bahnreisenden dürfe nicht unter die Räder geraten. "Wer die Bahn als Verkehrsmittel stärken will, muss für ein gutes Sicherheitsgefühl der Reisenden sorgen", unterstrich Gastel. Zuvor hatte die Gewerkschaft der Polizei auf Sicherheitslücken hingewiesen. Wegen fehlender Besetzung von Wachen an Bahnhöfen könne es vorkommen, dass Bürger 30 bis 40 Minuten auf die Polizei warten müssten.

