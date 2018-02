Der "Halbneger" hat juristische Konsequenzen

Maier gehört der als völkisch-nationalistisch eingestuften AfD-Gruppierung "Der Flügel" rund um Björn Höcke an. Der 56-Jährige, der bis 1986 der SPD angehörte, eckte auch schon während seiner Berufstätigkeit als Richter an. So wurde ihm im vergangenen Jahr die Zuständigkeit für Medien und Persönlichkeitsrecht am Dresdner Landgericht entzogen. Zuvor hatte er bei einer Veranstaltung mit Höcke die Aufarbeitung von NS-Verbrechen als "gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung" bezeichnet.