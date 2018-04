Datenregeln verunsichern Firmen und Vereine

Info

Datenschutz made in Europe

EU-Datenschutzausschuss Dieses Gremium bestimmt, wie die Grundverordnung auszulegen ist. Es löst die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU-Kommission ab.

Stimmrechte In dem neuen Ausschuss hat jeder EU-Staat eine Stimme. In Deutschland müssen sich also zuvor die 18 Datenschutz-Behörden in Bund und Land auf eine gemeinsame Position einigen.