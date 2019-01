später lesen Weltraumnation China „Chang'e 4“: Erste Landung auf Mond-Rückseite geglückt FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern







Mehr als 50 Jahre nach der ersten Mondlandung hat eine chinesische Sonde erstmals auf der Rückseite des Erdtrabanten aufgesetzt. „Chang'e 4“ landete am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr MEZ am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Mondes. dpa