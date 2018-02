später lesen Leverkusen Behörde will für Schwangere Iberogast verbieten Teilen

Twittern







Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sieht Gesundheitsrisiken bei Arzneimitteln, die Schöllkraut enthalten. Bei der Anwendung könnten unter Umständen Leberschädigungen bis hin zu Leberversagen auftreten, stellte die Behörde schon vor Langem fest. Sie wies die Hersteller an, entsprechende Warnhinweise aufzunehmen und die Mittel in der Schwangerschaft und Stillzeit zu untersagen. Der Bayer-Konzern, der den beliebten, Schöllkraut-haltigen Saft Iberogast herstellt, lehnt das ab und hat Klage gegen den Bescheid eingereicht: Das "Nutzen-Risiko-Profil" zu Iberogast bleibe unverändert positiv, so Bayer.