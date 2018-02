Bahn hat aus ihren Fehlern gelernt

Wer nun also zu einer Tirade auf das Lieblingsziel Bahn ansetzen will, der sollte im Hinterkopf behalten: Viel sträflicher wäre es, wenn die Bahn aus den Fehlern nichts gelernt hätte. Der Konzern investiert wieder massiv in Schienen und Bahnhöfe, stellt Planer ein, hat die Art und Weise wie Infrastrukturprojekte angegangen werden gestrafft und mit dem Lagezentrum Bau die Kontrollen verbessert. Natürlich wird das für die betroffenen Pendler in den Oster- und Herbstferien allenfalls ein schwacher Trost sein.