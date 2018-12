später lesen Vorfall in Hannover Auto auf Vorfeld von Flughafen: Fahrer schweigt zur Tat FOTO: Clemens Heidrich FOTO: Clemens Heidrich Teilen

Der Eindringling vom Flughafen Hannover, der am Samstag mit einem Auto auf das Vorfeld fuhr und so den gesamten Flugverkehr stundenlang lahmlegte, schweigt weiter zu seiner Tat. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. dpa