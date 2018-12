Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in Straßburg für sich reklamiert. Der Angreifer sei "ein Soldat" des IS gewesen, teilte die Islamistenorganisation am Donnerstagabend nach Angaben des US-Unternehmens Site über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq mit. Der mutmaßliche Attentäter Chérif Chekatt war kurz zuvor von Polizisten in Straßburg erschossen worden.

(mja/AFP)