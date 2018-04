später lesen Berlin 22.330 Dienstreisen zwischen Bonn und Berlin Teilen

Das Bundesfinanzministerium hat einen neuen Bericht vorgelegt, wie viel Geld die Aufteilung der Amts- und Dienstsitze zwischen Berlin und Bonn kostet. Demnach hat das geteilte Regieren an Spree und Rhein im Haushaltsjahr 2017 Kosten in Höhe von acht Millionen Euro verursacht, gut eine halbe Million Euro mehr als noch 2016. Wie das Finanzministerium in dem 160 Seiten dicken Teilungsbericht auflistet, der unserer Redaktion vorliegt, hat sich die Aufteilung "weiter zugunsten des Dienstsitzes Berlin entwickelt". So "rutschten" 2017 im Vergleich zu 2015 nochmals knapp 1700 Stellen nach Berlin.