Am Flughafen Hannover ruht der Betrieb nach einem Zwischenfall am Nachmittag. Ein Mann in einem Auto mit polnischem Kennzeichen habe versucht, auf das Vorfeld des Flughafens zu gelangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. dpa