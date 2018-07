später lesen Zweites Halbfinale in Wimbledon auf Samstag vertagt Teilen

Nach dem zweitlängsten Spiel der Turniergeschichte geht nun auch die zweite Vorschlussrundenpartie in Wimbledon in die Verlängerung und wird erst am Samstag beendet. Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien lag gegen den spanischen French-Open-Gewinner Rafael Nadal am Freitagabend mit 2:1-Sätzen vorn, als die Partie um kurz nach 23 Uhr Ortszeit in London beim Stand von 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) abgebrochen wurde. dpa