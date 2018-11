später lesen Zweite Bahn-Tarifrunde mit Lokführergewerkschaft Teilen

Die Deutsche Bahn geht in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer heute in Berlin in die zweite Runde. Die GDL fordert 7,5 Prozent mehr Geld bei zwei Jahren Vertragslaufzeit. dpa