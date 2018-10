später lesen Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln - Einsturzgefahr Teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Innenstadt sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen gerettet. Weitere Opfer sind laut Feuerwehr nicht auszuschließen. dpa