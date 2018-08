später lesen Zwei Kleinflugzeuge in der Schweiz abgestürzt Teilen

In der Schweiz sind zwei Kleinflugzeuge abgestürzt. Am Abend sei eine „mehrplätzige Maschine“ verunglückt, berichtete die Polizei im Kanton Graubünden auf Twitter. Der Absturz habe sich an der Westflanke des Berges Piz Segnas ereignet, auf etwa 2540 Metern Höhe. dpa