Bei einem schweren Zugunglück am Hauptbahnhof von Kairo sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben des ägyptischen Staatsfernsehens wurden mindestens 40 Menschen verletzt. Demnach sei eine Lokomotive mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof gefahren und am Ende der Gleise in einen Betonblock gekracht. dpa