später lesen Ziegen stören U-Bahn-Verkehr in New York Teilen

Twittern







Zwei Ziegen haben den U-Bahn-Verkehr in New York für mehrere Stunden gestört. Die schwarz-weißen Tiere waren auf die oberirdischen Gleise der Linie N in Brooklyn gelaufen. Daraufhin musste die Linie umgeleitet werden. dpa