Vor den tödlichen Schüssen in einer Zeitungsredaktion in der US-Stadt Annapolis hat es nach Angaben der Polizei Drohungen gegen die Redaktion gegeben. Über den Täter sagte ein Polizeisprecher: „Nach meinen Erkenntnissen war er verärgert über die Zeitung als Ganzes.“ Der Angreifer war am Nachmittag in das Redaktionsgebäude eingedrungen und erschoss fünf Menschen. dpa