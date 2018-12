später lesen Zehntausende werden zur Christmette im Petersdom erwartet Teilen

Am Abend wird Papst Franziskus die Christmette im Petersdom zelebrieren. Zu dem Gottesdienst mit dem Oberhaupt der Katholiken werden Zehntausende Gläubige erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen „Urbi et Orbi“ spendet Franziskus morgen, am ersten Weihnachtstag. dpa