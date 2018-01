später lesen Zehntausende fliehen vor Lava von philippinischem Vulkan Teilen

Twittern







Der Ausbruch des aktivsten Vulkans auf den Philippinen hat mehr als 34 000 Menschen in die Flucht getrieben. Am vierten Tag in Folge spie der Vulkan Mayon im Osten des Landes glühende Lava, wie lokale Behörden mitteilten. Die Bewohner von sieben umliegenden Orten hätten in Evakuierungszentren Zuflucht gefunden, hieß es. Das Vulkanologie-Institut warnte vor einer möglichen Explosion, falls sich die Vulkangase anstauen sollten. In umliegenden Orten zieht das Naturspektakel derweil eine Vielzahl von schaulustigen Touristen an. dpa