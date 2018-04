später lesen Zehn Jahre Haft für Großvater wegen sexueller Übergriffe auf Enkelin Teilen

Twittern







In Österreich ist ein Rentner wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelin zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 70-Jährige hatte sich nach Überzeugung des Landgerichts Feldkirch zwischen 2013 und 2016 mehrfach an der Jugendlichen vergangen. Laut Urteil muss der Mann auch 21 000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen. Es ist nicht die erste Verurteilung des Großvaters: Bereits vor zehn Jahren stand der Mann wegen Missbrauchs seiner Enkelin vor Gericht. Das Kind war damals fünf Jahre alt. dpa