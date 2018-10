später lesen ZDF-Umfrage: CSU fällt leicht auf 34 Prozent Teilen

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU einer neuen Umfrage zufolge leicht an Zustimmung eingebüßt. Einem „Politbarometer“ des ZDF zufolge kommen die Christsozialen auf 34 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. dpa