später lesen Zahl der Toten in Nordkalifornien steigt auf mindestens 71 Teilen

Twittern







Die Zahl der Todesopfer bei den Großbränden in Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom „Camp“-Feuer im Norden des Bundesstaates zerstörten Gebieten sind weitere acht Leichen in abgebrannten Häusern gefunden worden. dpa