In Kalifornien ist die Zahl der Toten durch die verheerenden Bränden weiter gestiegen. Nordöstlich von San Francisco wurden acht weitere Leichen in niedergebrannten Häusern gefunden. Insgesamt sind in dem US-Bundesstaat somit mindestens 74 ums Leben gekommen. dpa