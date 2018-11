später lesen Zahl der Todesopfer nach Häusereinsturz in Marseille steigt auf fünf Teilen

Zwei Tage nach dem Häusereinsturz in Marseille haben Rettungskräfte in den Trümmern einen fünften Toten gefunden. Die männliche Leiche wurde am frühen Mittwochmorgen entdeckt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. dpa