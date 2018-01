später lesen Zahl der Opfer bei Taliban-Anschlag in Kabul gestiegen Teilen









Die Zahl der Opfer des schweren Bombenanschlags in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist weiter gestiegen. 95 Menschen seien getötet und 191 weitere verletzt worden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Als Reaktion auf den Anschlag der IS-Terrormiliz wurde in Afghanistan heute Staatstrauer ausgerufen. Gestern war in der Nähe eines Krankenhauses ein mit Sprengstoff beladener Krankenwagen explodiert. In der stark beschädigten Notaufnahme des Krankenhauses versorgten Ärzte und Krankenschwestern, die selbst durch Glassplitter verletzt wurden, die Opfer. dpa