Die Zahl der Badetoten in Deutschland ist im vergangenen Sommer stark gestiegen. Wie viele es im gesamten Jahr waren, will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute in Hamburg bekanntgeben. In den ersten acht Monaten 2018 war die Zahl der Ertrunkenen auf den höchsten Stand seit zehn Jahren geklettert. dpa