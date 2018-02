später lesen Yücel laut Außenminister Gabriel auf dem Weg zum Flughafen Teilen

Der freigelassene Journalist Deniz Yücel steht kurz vor der Ausreise aus der Türkei. Er sei auf dem Weg zum Flughafen in Istanbul, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Berlin. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder habe geholfen, „Türen aufzumachen in Istanbul“. Schröder sei zweimal dort gewesen. Gabriel sprach in den Räumen der „Welt“, für die Yücel als Türkei-Korrespondent gearbeitet hat. Für den Auftritt an der Seite von Chefredakteur Ulf Poschardt und Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner reiste der Minister von der Münchner Sicherheitskonferenz an. dpa