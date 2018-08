später lesen Yosemite-Tal nach dreiwöchiger Schließung wieder geöffnet Teilen

Wochenlang hat ein Waldbrand den Zugang zum Yosemite-Tal in Kalifornien versperrt - jetzt können Urlauber wieder in den beliebten Naturpark reisen. Es wurden die ersten Besucher in das von steilen Granitfelsen umgebene Tal hineingelassen. dpa