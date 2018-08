später lesen Woche startet heiß - einzelne Gewitter im Süden erwartet Teilen

Twittern







Nach einer leichten Abkühlung in der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst heute wieder Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad in Deutschland. Vor allem in Sachsen-Anhalt könnte es besonders heiß werden, sagte eine DWD-Meteorologin. dpa