Mehr als 12 000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen in einer gemeinsamen Stellungnahme die Klimabewegung „Fridays for Future.“ Am Freitag soll eine Liste der unterstützenden Forscher an die Umweltaktivisten übergeben werden. dpa