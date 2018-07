später lesen Wird dieser Dienstag der heißeste Tag des Jahres? Teilen

Twittern







Mit fast 40 Grad könnte es heute in Deutschland so heiß werden wie noch nie in diesem Jahr. Der Deutsche Wetterdienst erwartet über 35 Grad von Mecklenburg-Vorpommern bis in den Südwesten. In der Mitte und im Osten sind dem DWD zufolge sogar bis zu 39 Grad drin. dpa