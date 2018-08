später lesen Wird die Unglücksbrücke von Genua abgerissen? Teilen

Die Überreste der Unglücksbrücke in Genua sollen nach Ansicht von Politikern abgerissen werden. „Wir müssen so schnell wie möglich auf den Abriss von all dem, was von der Morandi-Brücke übrig geblieben ist, abzielen“, sagte der Präsident der Region Ligurien und Kommissar für den Wiederaufbau, Giovanni Toti, italienischen Nachrichtenagenturen zufolge. dpa