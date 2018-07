später lesen Wimbledon: Federer und Nadal bestreiten Viertelfinals Teilen

In Wimbledon werden heute die Halbfinalisten bei den Herren ermittelt. Der Schweizer Tennis-Topstar Roger Federer trifft in der Runde der besten Acht des Rasenturniers in London auf den Südafrikaner Kevin Anderson . Der spanische Weltranglisten-Erste Rafael Nadal kämpft mit dem Argentinier Juan Martin del Potro um einen Platz in der Vorschlussrunde. dpa