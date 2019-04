später lesen Wikileaks: Assange droht Botschaftsverweis binnen Tagen Teilen

Twittern







Der seit fast sieben Jahren in Ecuadors Botschaft in London lebende Wikileaks-Gründer Julian Assange verliert nach Angaben der Enthüllungsplattform möglicherweise schon sehr bald sein Asyl. In dem Fall droht ihm die sofortige Festnahme. dpa