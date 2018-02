später lesen Wieder Luftangriffe auf syrisches Rebellengebiet - 60 Tote Teilen

Syriens Luftwaffe hat wieder ein Rebellengebiet nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Dabei sollen mindestens 60 Zivilisten getötet worden sein, berichten Aktivisten. Der schwerste Angriff, bei dem allein 22 Menschen gestorben seien, habe dabei einen Markt in Arbin getroffen, meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Informationen von einem Netzwerk in Syrien bezieht. Damit seien in den vergangenen vier Tagen mindestens 210 Zivilisten durch Regierungsbeschuss im Rebellengebiet gestorben. dpa