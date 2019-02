später lesen Wieder „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich Teilen

Das 15. Wochenende in Folge haben sich in Frankreich wieder Tausende zu „Gelbwesten“-Protesten versammelt. In Paris kamen Demonstranten zu einem „Marsch durch die schönen Viertel“ auf den Champs-Élysées. dpa