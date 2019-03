In der stark betroffenen Stadt Beira würden drei Behandlungszentren aufgebaut. Am 15. März hatte der Tropensturm weite Teile Mosambiks, Malawis und Simbabwes verwüstet. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von einer der „schlimmsten wetterbedingten Katastrophen in der Geschichte Afrikas“.