Ein Spezialschiff ist zur Bergung von Containern des Frachters „MSC Zoe“ in der Nordsee vor der Ems-Mündung eingetroffen. Das Schiff mit einem 50-Tonnen-Kran an Bord soll im niederländischen Auftrag so rasch wie möglich einen ersten Container aufnehmen, der im Fahrwasser der Ems liegt. dpa