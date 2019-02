später lesen Weniger Plastikmüll: Schulze will bis Herbst Vereinbarungen Teilen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will bis zum Herbst mit Handelsketten und Herstellern konkrete und freiwillige Vereinbarungen für weniger Verpackungen erreichen. Das kündigte sie nach einem „runden Tisch“ in Berlin an. dpa