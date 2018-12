später lesen Weltranglistenerster van Gerwen im Halbfinale der Darts-WM Teilen

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht schlug „Mighty Mike“ am späten Abend den Engländer Ryan Joyce deutlich mit 5:1, der Niederländer darf damit weiter auf seinen dritten Titel im Alexandra Palace hoffen. dpa