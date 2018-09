später lesen Weiteres Montagskonzert gegen Gewalt und Hetze in Chemnitz Teilen

Eine Woche nach dem großen „#wirsindmehr“-Konzert mit rund 65.000 Besuchern in Chemnitz wollen an diesem Montag erneut Musiker bei einem Open Air gegen Gewalt und Hetze in der sächsischen Stadt eintreten. dpa