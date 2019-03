später lesen Weiterer Präsidentschaftsbewerber bei US-Demokraten Teilen

Das Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA ist weiter gewachsen. Am Donnerstag kündigte der Bürgermeister von Miramar im US-Bundesstaat Florida, Wayne Messam, seine Kandidatur für das parteiinterne Rennen an. dpa