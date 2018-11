später lesen Weihnachtsgeschäft läuft an Teilen

Immer mehr Bundesbürger haben einen Job und verfügen über gestiegene Einkommen. Davon will der Handel in den kommenden Wochen profitieren - dieser Tage läuft das Weihnachtsgeschäft an. Die monatliche Umfrage des Einzelhandelsverbandes HDE ergab, dass die Kunden zunehmend bereit seien, Geld auszugeben. dpa